Avellino, prolungati i contratti di tre calciatori Nel pomeriggio la partenza alla volta di Terni. Resta un unico nodo da sciogliere

Avellino, capitolo prolungamento dei contratti. In mattinata sono state raggiunte le intese per l'estensione dei vincoli, sino al prossimo 31 agosto, con Albadoro, Di Paolantonio e Tonti, che nel pomeriggio partiranno, dunque, regolarmente alla volta di Terni dove domani sera (ore 20,30) i biancoverdi saranno impegnati nel primo turno, a eliminazione diretta, dei playoff di Serie C. Resterebbe in dubbio, allo stato attuale, solo la posizione di Alfageme. Ancora poche ore e, giocoforza, anche questo ultimo nodo verrà districato in un senso o nell'altro.