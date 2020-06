Playoff Serie C al via, oggi le prime quattro partite Completerà il quadro del primo turno, domani, alle 20,30, Ternana - Avellino

In attesa di Ternana - Avellino, valida per il primo turno dei playoff e in programma domani allo stadio "Libero Liberati", è il giorno dell'inizio dei playoff di Serie C.

Di seguito, il riepilogo delle gare (calcio d'inizio ore 20,30):

Novara - Albinoleffe (oggi);

Padova - Sambenedettese (oggi);

Catania - Virtus Francavilla (oggi);

Catanzaro - Teramo (oggi);

Ternana-Avellino (domani).

Siena, Alessandria, Feralpisalò e Triestina già al secondo turno per le defezioni di Arezzo, Pro Patria, Modena e Piacenza.

Al secondo turno entreranno in gioco le quarte classificate: Sudtirol e Potenza, che affronteranno la peggior classificata, dei rispettivi gironi, che andrà avanti. Il Pontedera ha rinunciato ai playoff.