DIRETTA | Calciomercato Serie C, le trattative in tempo reale

Calciomercato Serie C, le trattative in tempo reale. Alle 20 giù il sipario sulla finestra estiva. Aggiornamenti in tempo reale sulle campane.

Ore 12:15 - Rinforzo a centrocampo per la Juve Stabia, preso il centrocampista Andrea Bovo dalla Virtus Francavilla.

Ore 11:41 - Bari su Citro, Palermo su Piccolo, aggurerita la concorrenza per l'Avellino.

Ore 11:06 - Manca solo l'annuncio ufficiale dell'arrivo in prestito alla Juve Stabia, dalla Salernitana, dell'attaccante Iacopo Cernigoi.

Ore 11:05 - La Turris potrebbe aggiungere al proprio organico l'ex centrocampista dell'Avellino Simone De Marco.

Ore 11:01 - Prime parole di Francesco Fedato da calciatore della Casertana: “Sono contento perché riparto da una piazza importante del sud con la giusta pressione e ho tanta voglia di fare bene – commenta Fedato - Sono qui concentrato al massimo per dare tutto per questi colori. La vita è fatta di coincidenze e, in questo momento, tutto sembrava portarmi a Caserta. Mia moglie è di queste parti, mio figlio è nato proprio il giorno in cui c’è stato il contatto con la Casertana. Mi sono subito messo al lavoro per trovare la migliore condizione. Perchè negli ultimi anni sono sceso in C? Sicuramente qualcosa è mancato in passato da parte mia, ma sono contento per quanto fatto nella mia carriera. Essendo ancora giovane, lavoro ogni giorno per tornare dove ogni giocatore spera di giocare. Ma per me la Casertana è già un momento importante della mia carriera”.

Ore 10:56 - Non è del tutto tramontata la pista Alessandro Di Paolantonio per l'Avellino. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. Il regista è attulamente svincolato. L'obiettivo numero uno è, però, Mirko Bruccini, in uscita dal Cosenza.

Ore 10:52 - L'Avellino, a Milano con il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l'amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino, sta dialogando con il trequartista, classe '88, Antonio Piccolo, svincolato dopo l'esperienza alla Cremonese. Manca solo l'annuncio per un altro calciatore in grado di agire sia in mezzo al campo, sia dietro alle punte, il 20enne Mattia Zennaro del Genoa. Contatti che lasciano intendere che Braglia potrebbe adottore il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2 come moduli alternativi al 3-5-2.

UFFICIALE | Ore 10:40- La Casertana FC comunica di essersi assicurata in prestito le prescrizioni sportive del calciatore Nicolas Izzillo. Il centrocampista classe 1994 arriva dal Pisa e va rinforzare il pacchetto della zona nevralgica a disposizione di mister Guidi. Calciatore con propensione offensiva, nell'ultima stagione si è diviso tra i toscani e l'Avellino. La sua carriera inizia in B con lo Spezia per poi passare successivamente al Bellaria in C2. Nel 2014/15 veste la maglia del Messina collezionando 32 presenze e 1 gol. Per lui esperienze in C con Ischia e Juve Stabia prima di approdare al Pisa con cui colleziona 50 gettoni in C conquistando il salto in cadetteria.

UFFICIALE | Ore 10:10 - La Casertana FC comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in serie B. Cresciuto nelle giovanili del Venezia, viene lanciato definitivamente dal Bari nel 2012/13. Con i pugliesi mette insieme 26 presenze e 6 reti in cadetteria. La stagione successiva continua la sua scalata: dopo la prima parte di campionato disputata con i biancorossi, viene portato in serie A dal Catania. In massima serie indossa, poi, anche la maglia della Sampdoria. Successivamente torna in B con di Carpi e Foggia. Nel 2019 la conquista della cadetteria con il Trapani. La scorsa stagione per lui 22 presenze e 4 reti con il Gozzano in C.