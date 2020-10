Avellino - Juve Stabia, doppio esame di maturità Lunedì, alle 21, duplice banco di prova. Turris, prove da grande contro l'ambizioso Monopoli

Avellino e Turris sono il volto sorridente della Campania nel girone C di Serie C. Due vittorie consecutive in trasferta in altrettante partite disputate; due gare in meno; due gol fatti, zero subiti. I numeri dei biancoverdi sono l'estrema sintesi di un avvio di stagione con la quinta ingranata. Un ritmo spedito, con cui è stato abbattuto il tabù della vittoria a Palermo, inedita, in campionato, fino a domenica scorsa. La città e la provincia, dopo anni di vicissitudini societarie, tornano a sognare, ma, soprattutto, a parlare di calcio giocato e il prossimo lunedì sera spingeranno i lupi, seppur a distanza, in occasione del derby in programma alle 21, al “Partenio-Lombardi”, contro la Juve Stabia. E a proposito di entusiasmo, i gialloblù si sono garantiti un'iniezione di autostima battendo in rimonta, con il finale di 2-1, la Virtus Francavilla. In arrivo c'è, dunque, un derby che fa rima con esame di maturità. Braglia contro il suo passato, vincente; Padalino per bissare il blitz a Vibo Valentia e cancellare il k.o. a Catania. Per rimanere in tema di duri banchi di prova, i corallini dovranno affrontarne uno domenica, con calcio d'inizio alle 17,30. Al “Liguori”, finora fortino inespugnabile e in cui non sono state lasciate nemmeno le briciole agli avversari, arriverà il Monopoli, che negli anni si è consolidato come una delle più solide e ambiziose realtà nella Terza Serie nazionale. Vibonese - Paganese e Teramo - Casertana chiuderanno il quadro del primo, vero, turno spartiacque. Con la classifica che inizierà a delinearsi, così come le gerarchie.