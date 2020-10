L'Avellino si complica la vita da solo, la Turris rimonta: 2-2 Gol di Santaniello e Tito, Maniero lascia in dieci i suoi, Persano e Romano firmano il 2-2

L'Avellino si è complicato la vita da solo nel recupero della prima giornata del girone C di Serie C. Avanti di due gol sulla Turris, a 17 minuti dal novantesimo (reti di Santaniello, al 26', e Tito, al 73'), i biancoverdi sono rimasti in dieci, dal 79', per effetto del rosso diretto rimediato da Maniero (fallo di reazione su Lorenzini) e hanno subito la rimonta dei corallini. Persano, all'85', e Romano, al 92' (con complicità del subentrato Pane), gli autori delle marcature determinanti per sancire il risultato finale. Sfuma sul gong la possibilità, per gli irpini, di balzare al comando solitario della classifica.

Le scelte iniziali - Salta in extremis il debutto a sorpresa di Nikolic, che si accomoda in panchina a causa dell'improvviso forfait di Rocchi. Il difensore, inizialmente schierato nell’undici titolare, non ce la fa nemmeno ad accomodarsi in panchina. Il croato viene così preservato per subentrare, all’occorrenza, a gara in corso. A centrocampo, come nelle attese, gioca Marco Silvestri mentre De Francesco non può rifiatare, come nelle intenzioni, perché, per effetto domino, Braglia passa al 4-3-1-2, con Adamo e Tito terzini, e l’ex Reggina a supporto di Santaniello e Bernardotto. Parte tra i rincalzi Maniero, reduce da una doppietta alla Casertana. Sponda corallina, fuori Di Nunzio. Nel pacchetto arretrato trova posto Lorenzini. Nel reparto avanzato non c’è Romano e nemmeno Longo, ma è tridente, composto da Giannone, Pandolfi e l’ex Da Dalt.

Primo tempo - Dopo la sospensione a causa del maltempo, resasi necessaria lo scorso 27 settembre, il cronometro riparte da 9 minuti e 2 secondi. Si ricomincia dall’esatto punto di campo in cui la partita era stata sospesa. Al 13’, errore di Dossena, che perde palla. Pandolfi serve Giannone, che, in velocità, prova a beffare Forte anticipandolo con un tiro di punta. L'attaccante non trova lo specchio della porta. Al 17’, altra imprecisione in fase di costruzione. Marco Silvestri calcia addosso a Pandolfi, che si invola verso Forte, ma calcia sul fondo. Al 23’, occasione per l'Avellino. Bernardotto va via sulla sinistra, evita un avversario, entra in area, si accentra, ma calcia male: fuori. La risposta degli ospiti è immediata. Tito manca l'aggancio, Giannone prova un tiro d'esterno da fuori area, fuori misura. Due giri di lancette e i biancoverdi vanno in vantaggio. Tito appoggia per Bernardotto, che viene anticipato in area di rigore. Il pallone arriva a D'Angelo, che calcia sul palo alla sinistra di Abagnale. Santaniello c’è e deve solo spingerla in fondo al sacco mentre Rainone e compagni protestano per una presunta posizione di fuorigioco. Secondo centro stagionale in campionato per il centravanti. Al 29’, cross di Aloi, rovesciata di D’Angelo: out. I ritmi si abbassano. Turris pericolosa, Avellino cinico. Si va al riposo senza recupero, sul risultato di 1-0.

Secondo tempo - Si riparte con due cambi. L’Avellino avvicenda Nikolic con Marco Silvestri e passa alla difesa a tre. De Francesco arretra in cabina di regia. La Turris inserisce Romano per Fabiano. Al 49’, di nuovo Turris. Pandolfi viene innescato dalle retrovie, scavalca con un pallonetto Forte, ma Miceli toglie le proverbiali castagne dal fuoco evitando il pareggio. Al 50’, sospetto guaio muscolare alla coscia destra per Forte, che si accascia a terra dopo aver tentato un rinvio. Il portiere esce in barella, mani sul volto ad asciugare le lacrime per il dolore. Entra Pane. Al 55’, botta senza fortuna di D’Angelo su assist di Adamo. Le lancette corrono al 62’, quando De Francesco pesca Tito sul secondo palo, battendo un calcio d’angolo, Miceli impatta la sfera, Abagnale la fa sua in due tempi. Al 66’, ancora Avellino. Santaniello prende palla sull’out mancino e imbuca per Bernardotto, che gira verso i pali della porta difesa da Abaganale sfiorando l’incrocio dei pali. Al 70’, dentro Maniero al posto dell’ex Lanuesi. Al 73’, il raddoppio dell’Avellino. Tito si mette in proprio, converge verso il centro e calcia trovando la deviazione decisiva di Rainone. Nel tentativo di recuperare, mister Fabiano, dopo Romano e Persano, getta nella mischia anche Longo. Al 79’, l’Avellino rischia di complicarsi la vita: Maniero reagisce in seguito a un contatto con Lorenzini e lascia i suoi in dieci per la parte finale della sfida. All’82’, sventagliata di De Francesco per Tito, che scatta sul filo del fuorigioco, tagliando, e non trova per questioni di centimetri il pallone. Sandomenico per Lorenzini è l’ultima mossa di Fabiano: 4-2-4. All’85’, la Turris la riapre con Persano, che, tutto solo al centro dell’area di rigore, colpisce di testa su invito dalla destra di Da Dalt e batte Pane. Sei minuti di recupero. Al 46’, Pane si rifugia oltre la linea di fondo su incornata all’indietro di Miceli. Sugli sviluppi del corner, tocco corto per un altro degli ex del match, Sandomenico, che la mette sul secondo palo, Pane si fa scavalcare e a Romano non resta che appoggiarla in rete con un comodo tocco di testa. Beffa per i lupi, giusto premio per la Turris, che ha giocato a viso aperto e non ha mollato la presa anche quando era sotto di due gol. Al "Partenio-Lombardi" finisce 2-2. Turno di riposo per l'Avellino, che tornerà in campo domenica 8 novembre per un'altra gara casalinga, contro il Catanzaro (ore 15). Domenica prossima, alle 17,30, è, invece, in programma Casertana - Turris.

Il tabellino.

Avellino - Turris 2-2

Marcatori: pt 26’ Santaniello; st 28’ Tito, 40’ Persano, 47’ Romano.

Avellino (4-3-1-2): Forte (8’ Pane); Adamo, Dossena, Miceli, Tito; Aloi, M. Silvestri (1’ st Nikolic), D'Angelo; De Francesco (42’ st Bruzzo); Santaniello, Bernardotto (25’ st Maniero). A disp.: Pane, Pizzella, Mariconda, Burgio. All.: Braglia.

Turris (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Lorenzini (38’ st Sandomenico), Loreto; R. Fabiano (1’ st Romano), Signorelli (31’ st Longo), Franco; Giannone, Pandolfi (18’ st Persano), Da Dalt. A disp.: Lonoce, Marchese, Di Nunzio, Esposito, Alma, D'Ignazio. All.: F. Fabiano.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Laudato della sezione di Taranto e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Espulso al 34’ st Maniero per condotta violenta. Ammoniti: Adamo e Aloi per gioco falloso. Angoli: 5-5. Recupero: pt 0’; st 6’. Gara rinviata lo scorso 27 settembre, per impraticabilità del rettangolo di gioco, e ripresa al 10' del primo tempo.