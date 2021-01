Forte: "In linea con gli obiettivi, possiamo solo migliorare" Avellino - Cavese 1-0, il portiere dei biancoverdi: "Un rischio tenere le gare aperte"

Avellino - Cavese 1-0, il commento di Forte: “Volevamo portare a casa l'intera posta in palio. Sapevamo di affrontare una una squadra affamata di punti, che avrebbe concesso poco. Così è stato. Il mister ci aveva detto che sarebbe stata una gara dura. In questo tipo di partite, con un gol di vantaggio fino alle battute finali, è concreto il rischio di pareggiare, ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Sappiamo che la squadra può dare molto di più. Allenarsi tutta la settimana, poi, è fondamentale perché si può crescere, cosa che nel girone di andata non abbiamo mai potuto fare, tra Covid e impegni ravvicinati. Si chiude il girone di andata, siamo soddisfatti e in linea con i nostri obiettivi. Sappiamo che il ritorno sarà tutto un altro campionato e ci sarà da lottare. Illanes? Si è inserito bene.”