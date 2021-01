Juve Stabia, Bari e Potenza, che giro di punte in Serie C! Ruotano gli attaccanti in un giro di affari che ha coinvolto anche il Teramo

L'Avellino è alla finestra per piazzare il colpo trequartista last minute e valuta di rivisitare il pacchetto under tra entrate e uscite. Nel contempo, nel girone C di Serie C, si è scatenato il classico valzer delle punte. La Juve Stabia ha raggiunto un accordo con il Bari per la cessione, a titolo definitivo, di Niccolò Romero. La punta, classe ’92, è stato girato dai pugliesi al Potenza nell'ambito dell'operazione che ha condotto in biancorosso, a titolo temporaneo dal Teramo, l'ormai ex attaccante dei lucani, Pietro Cianci. Il centravanti ha rinnovato con gli abruzzesi prima di trasferirsi agli ordini di Gaetano Auteri.