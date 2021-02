Bisceglie: esonerato Bucaro, arriva Papagni Cambio della guida tecnica per la prossima avversaria dell'Avellino. Mercoledì il 22° turno

Mercoledì, con calcio d'inizio alle 20.45, l'Avellino sarà ospite del Bisceglie. La squadra pugliese non sarà guidata in panchina da Giovanni Bucaro. Il ko di ieri, al "Simonetta Lamberti", contro la Cavese, costa carissimo all'ex tecnico dei biancoverdi. Bucaro è stato esonerato dal Bisceglie, che punta su Aldo Papagni. I nerazzurri stellati puntano su un biscegliese doc per l'obiettivo salvezza. Per mercoledì sera contro l'Avellino è, quindi, previsto il debutto di Papagni, che avrà Gigi De Simone come vice nel nuovo staff tecnico. Il Bisceglie è terzultimo in classifica: quota 15 punti, a +2 sulle ultime della classe, la Cavese e la Paganese (per gli azzurrostellati c'è un match da recuperare, quello con il Catania, rinviato per impraticabilità di campo).