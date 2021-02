Bisceglie, due risoluzioni in attesa dell'Avellino I pugliesi, che hanno esonerato Bucaro e affidato la panchina Papagni, sfoltiscono l'organico

Alla vigilia di Bisceglie - Avellino, in programma domani, alle 20,30, valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, i pugliesi cambiano ancora fisionomia sfoltendo la rosa. Dopo l'esonero di Bucaro, rilevato da Papagni, i pugliesi hanno comunicato altre due risoluzioni contrattuali, che vanno a sommarsi con quella posta in essere con Salvatore Pelliccia. Salutano il Bisceglie Luca Cigliano e Giuseppe Tarantino. Il primo chiude la sua esperienza con i nerazzurri stellati con solo 4 presenze, il secondo con 8. Il Bisceglie ha ringraziato i calciatori “per l’impegno, la professionalità e la dedizione in questo scorcio di campionato, augurando loro un futuro roseo di soddisfazioni.” Penultimo in classifica, a quota 15 punti, con 3 lunghezze di vantaggio su Cavese e Paganese, appaiate all'ultimo posto, il Bisceglie è chiamato a un'impresa per conquistare la permanenza in categoria dopo essere stato riammesso in Serie C in seguito all'esclusione, per illecito sportivo, del Picerno.