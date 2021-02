Avellino Under 15, pari a reti inviolate contro il Napoli Test match al centro sportivo Kennedy, soddisfatti Molino e il suo staff

Porte inviolate nel test match di oggi pomeriggio, tra Napoli e Avellino Under 15, disputato presso il centro sportivo Kennedy di Napoli. In attesa di poter tornare a competere nel campionato di competenza, i giovani biancoverdi hanno riassaporato il campo rendendosi protagonisti di una prestazione solida per la soddisfazione di mister Molino e di tutto lo staff.