L'Avellino Under 16 si fa valere, vince la Roma 2-1 Test match al "Tre Fontane", buone indicazioni per mister Fabbro

L'Under 16 dell'Avellino si è fatta valere nel test match disputato questo pomeriggio al “Tre Fontane” contro la Roma. Tante buone indicazione per mister Alessandro Fabbro, al cospetto dei giallorossi, allenati da Tugberk Tanrivermis, a prescindere dal risultato finale di 2-1. I biancoverdi, passati in svantaggio al 6’, per effetto di un gol di Rossi, hanno pareggiato al 23’ con D’Anna. Di Bolzan, al 36', su calcio di rigore, la rete che ha deciso l'incontro.

Il tabellino.

Roma U16 - Avellino U16 2-1

Marcatori: pt 6' Rossi, 23' D'Anna, 36' Bolzan (rig.).



Roma U16 (4-3-3): Morlupo; Boldrini, Cavacchioli, Marceli, Touadi, Ienco, Polletta, De Angelis, Tarantino, Rozzi, Bolzan A disp.: Mengucci, Mulè, Bouah, Totti, Misitano, Campera, Amerighi. All.: Tanrivermis.

Sostituzioni: esce Polletta, entra Campera; esce Marcelli, entra Misitano; esce Morlupo, entra Mengucci; esce Touadi, entra Mulè; esce Bolzan, entra Amerighi; esce Cavacchioli, entra Bouah; esce Tarantino, entra Totti.

Avellino U16 (3-5-2): La Sala; Del Percio, Di Martino, Inderst; Petrozzino, De Simone, Rusciano, Cucciniello, Fusco; D’Anna, M. Di Paola. A disposizione: Gaglione, Serra, Pagano, Donatiello, Villanova, Sgambati, F. Di Paola, Boffa, Cocchia.

Sostituzioni: esce M. Di Paola, entra Pagano; esce Petrozzino, entra Serra; esce Lasala, entra Gaglione; esce Del Percio, entra Donatiello; esce Fusco, entra Boffa; esce D’Anna, entra Cocchia; esce Rusciano, entra F. Di Paola.