La neve ferma la Ternana, l'Avellino può portarsi a -12 Rinviata a data da destinarsi la sfida al "Viviani" contro il Potenza

Potenza - Ternana è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle precipitazioni a carattere nevoso che si stanno abbattendo sull'Italia ed in particolare sul centro-sud della Penisola. Preso atto dell'impraticabilità del campo di gioco dello stadio “Viviani”, totalmente ricoperto da una coltre bianca, e del bollettino meteo che evidenzia che anche nelle prossime ore il capoluogo lucano sarà nella morsa del freddo ed interessato dalla caduta, copiosa, di neve, la terna arbitrale, composta dall'arbitro Miele della sezione di Nola e dagli assistenti Piazzini della sezione di Prato e Bahri della sezione di Sassari, in accordo Lega Pro e la Procura Federale, ha ritenuto opportuno procedere al rinvio a data da destinarsi del match, valido per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. L'Avellino, impegnato alle 17,30, allo stadio “Menti”, contro la Juve Stabia, potrebbe approfittarne non solo per sorpassare il Bari, che oggi riposa, ma anche per ridurre momentaneamente a 12 i punti di svantaggio dalla capolista umbra. Inarrestabile e che solo un evento speciale è riuscita ad arrestare, almeno per una giornata, in attesa del recupero.