Avellino, testa al Catanzaro. Errico riparte da Roma Solo 27 minuti di impiego e tante noie muscolari per il centrocampista

Terzo stop per infortunio muscolare ed è una stagione con tanti ostacoli per Andrea Errico, nuovamente ai box. Sono stati solo 27 i minuti di impiego in maglia Avellino con Piero Braglia ad attenderlo e costretto a tenerlo fuori a causa degli infortuni in serie e anche del covid. Dopo aver ritrovato almeno la panchina nella sfida con il Palermo, Errico ha saltato le ultime tre convocazioni. Il centrocampista saluta momentaneamente Avellino e con l'aiuto dello staff medico della Clinica Villa Stuart proverà a determinare il punto di discontinuità nella stagione. L'obiettivo biancoverde è quello di ritrovare Errico per il rush finale di regular season e per il cammino playoff, che l'Avellino vuole vivere con il secondo posto del girone C al termine della stagione regolare.

Testa al Catanzaro e weekend di pausa per i lupi, da riposo forzato, a causa del numero dispari di partecipanti al raggruppamento. Il secondo posto è garantito dal +4 sul Bari, impegnato sabato nel derby con il Foggia. È anche la vigilia di un recupero, quello tra la Paganese e il Catania. Gli azzurrostellati andranno a caccia dell'ulteriore step salvezza contro gli etnei. A Torre del Greco è, invece, iniziata la gestione tecnica di Bruno Caneo. Il sardo ha sostituito Franco Fabiano sulla panchina dei corallini.