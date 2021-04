Lontani, ma vicini: il forum dei tifosi dell'Avellino Secondo appuntamento con le riflessioni a caldo dei tifosi biancoverdi

Lontani, ma vicini. Nuovo appuntamento con i supporter biancoverdi. Dopo Ternana - Avellino, tra ieri e oggi, il forum di Ottopagine.it e 696 TV ha dato voce a tifosi dentro e fuori dai confini regionali e nazionali. Grazie a Soccorso Cresta e Francesco Salvatore Marinari, originari rispettivamente di Castelfranci e Montella, che si sono ritrovati a fare il tifo per i biancoverdi tra gli Irpini in Svizzera; grazie a Gianluca Fatale dell'Avellino Club Milano, anche lui di Montella; a Gabriele Caimano, originario di Caserta, ma da sempre tifoso dell'Avellino, che vive a Pesaro, del gruppo Adriatico Biancoverde, nato recentemente ma già particolarmente attivo per il proprio contributo nei dibattiti, con la cortesia e la passione di tutti i propri rappresentanti; grazie, infine, ultimo ma non ultimo, a Gerardo Angiuoli. Voce ai protagonisti del sondaggio nel video in apertura dopo l'estratto andato in onda questa sera, sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su ottochannel.tv, nel corso del consueto appuntamento della domenica con "0825 - Focus Serie C", oggi in versione pasquale.