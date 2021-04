Avellino, 4 ritorni tra i convocati e 4 ballottaggi Sono 23 i calciatori a disposizione di Braglia per il match con il Bari. La probabile formazione

Sono 23 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Avellino - Bari in programma domani, alle 15, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Rientra dalla squalificato Rocchi. Fuori Leoni per scelta tecnica e Santaniello, positivo al Covid, da cui sono, invece, guariti Carriero e De Francesco, che tornano tra i convocati a distanza di poco meno di un mese (Monopoli – Avellino 1-1 del 13 marzo scorso, ndr). Si rivede anche Errico, che non faceva parte della lista dalla gara interna con il Palermo (si accomodò in panchina, non scende in campo da Teramo – Avellino del 9 gennaio 2021). Un ballottaggio per reparto: in porta tra Forte e Pane; in difesa tra Dossena e Miceli; a centrocampo tra De Francesco e D'Angelo (acciaccato); in attacco tra Bernardotto e Fella.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Miceli, L. Silvestri, Rocchi, Rizzo, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Capone, Carriero, D'Angelo, De Francesco, Errico, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, Aloi, De Francesco, Carriero, Tito; Maniero, Bernardotto. A disp.: Pane, Laezza, Rizzo, Miceli, M. Silvestri, Fella, Errico, Rocchi, Adamo, D'Angelo, Baraye. All.: Braglia.