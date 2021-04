Carrera: "Volevamo vincere, avremmo meritato almeno il pari" Avellino - Bari 1-0, il tecnico: "Non ci hanno mai messo sotto. Ritiro? Non devo punire nessuno"

Avellino – Bari 1-0, il commento del tecnico dei biancorossi, Massimo Carrera: “Nel primo tempo non abbiamo giocato per niente. Nel secondo abbiamo prodotto qualcosa, ma potevamo fare meglio. L’Avellino non ci ha messo mai sotto. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Anzi, abbiamo avuto anche noi una grande occasione per passare in vantaggio. L’intenzione era quella di venire ad Avellino a vincere, ma abbiamo costruito poco. Dobbiamo migliorare, anche se l’atteggiamento non è stato sbagliato. Volevamo portare a casa i 3 punti, abbiamo corso e giocato sino alla fine. Abbiamo sbagliato sul calcio piazzato che ha portato alla loro rete e giocato un buon calcio, pur non tirando molto in porta. Nella ripresa, l'Avellino era in difficoltà, ma abbiamo sfruttato poco l’ampiezza con i due esterni. Speravo che arrivassero di più al cross per servire i nostri attaccanti. Dobbiamo lavorare sui calci da fermo avversari, prendiamo troppi gol. Non devo punire nessuno, questa settimana ci si allenerà normalmente. Non penso che quando si perde una partita bisogna andare in ritiro, non c’entra niente”.