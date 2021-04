Catanzaro a -2 dall'Avellino, Juve Stabia ko 0-1 Sarà volata per il secondo posto: ecco il cammino nelle ultime due giornate di campionato

Sarà volata per il secondo posto in classifica. A due giornate dalla fine del girone C di Serie C, l'Avellino vede ridursi a 2 le lunghezze di vantaggio sul Catanzaro, che, nel recupero della trentacinquesima giornata di campionato, ha sbancato il “Menti” di Castellammare di Stabia con il finale di 1-0. Interrotta la striscia di 6 vittorie consecutive della Juve Stabia, che ha mancato l'opportunità di prendersi il quinto posto in solitaria staccando il Catania di 3 punti; di portarsi a -2 dal Bari quarto e riaprire, addirittura, i giochi per il terzo, ora chiusi aritmeticamente in virtù del +9 su cui sono volati gli uomini di Calabro ipotecando il terzo gradino del podio (+4 sul Bari). A decidere la partita, nella ripresa, al 53', un gol realizzato da Pierno. Diventa così fondamentale, per l'Avellino, battere domenica prossima, al “Partenio-Lombardi”, il Teramo mentre il Catanzaro continuerà la sua rincorsa sfidando in trasferta la Viterbese. I laziali hanno scarse possibilità di centrare il decimo posto, che dista 4 punti, ma devono provare a chiudere davanti al Monopoli (battuto dal Foggia 1-0 nel recupero della trentaquattresima giornata), con cui sono ora appaiati a quota 40. L'undicesimo posto potrebbe, infatti, valere l'accesso agli spareggi promozione qualora la migliore quarta venisse fuori proprio dal girone C. A completare il testa a testa conclusivo saranno Cavese – Avellino e Catanzaro – Monopoli. In caso di arrivo a pari punti, in virtù degli scontri diretti, chiuderebbe avanti il Catanzaro. Centoottanta minuti alla fine della stagione regolare, il margine di errore è pressoché esaurito.