Empoli in Serie A, l'Avellino batte cassa grazie a Parisi Scatta il bonus fissato in caso di promozione dei toscani: ecco quanto verrà versato ai lupi

Empoli in Serie A, l'Avellino batte cassa. La promozione in massima Serie dei toscani, maturata aritmeticamente questo pomeriggio, al “Castellani”, per effetto del 4-0 rifilato dagli uomini di Dionisi al Cosenza, fa scattare il bonus da 200mila euro pattuito in occasione dell'accordo, raggiunto la scorsa estate, per il trasferimento del talento di Serino tra le file degli azzurri.

In prima battuta, il club toscano, che ha già investito 450mila euro per assicurarsi il cartellino del cursore di fascia mancina, aveva lavorato sulla base di un bonus alla decima presenza in Serie B del classe 2000, ma, successivamente, come chiarito dall'agente di Parisi, Mario Giuffredi, l'Avellino ha optato per legare l'introito extra alla salto di categoria dell'Empoli. Un tesoretto da poter riversare sul mercato della prossima stagione a cui si aggiungerà, quello a lungo termine, del 10 per cento sulla prossima cessione (sulle sue tracce, tra le altre, ci sono già Lazio e Sampdoria). Intanto, Parisi, titolare pure in occasione del match odierno, vola nell'olimpo del calcio italiano al culime di una stagione da protagonista.