Tragedia Viscido, è morto l'ex centrocampista dell'Avellino In biancoverde dal 2009 al 2011. Aveva 31 anni: si sarebbe tolto la vita

Filippo Viscido aveva solo 31 anni. Ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno. L'ex centrocampista dell'Avellino, che ha indossato la maglia biancoverde dal 2009 al 2011, è stato trovato morto nella sua casa a Battipaglia: le cause del decesso, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sono legate a un gesto volontario. Viscido si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Le indagini sono state affidate agli agenti del locale commissariato di Polizia, guidato dal vice questore Lorena Cicciotti. Viscido lascia moglie e due figli. Sconvolta la tifoseria biancoverde al diffondersi della notizia. Già centinaia i messaggi di cordoglio sulla pagina facebook del "pitbull" come era stato soprannominato proprio in Irpinia. Sotto choc l'intero mondo del calcio. Non appena la notizia si è diffusa, sui social sono subito comparsi messaggi di cordoglio. Dino Fava, ex attaccante di Udinese e Salernitana, ha condiviso una foto che li ritrae insieme. «Poi all'improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata... Perché Filippo Viscido grande uomo, grande guerriero.. riposa in pace amico mio». Anche Enzo Fusco – che come Viscido ha indossato le maglie di Avellino e Battipagliese – ha ricordato il 32enne: «Ciao Pippo, non dovevi».