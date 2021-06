Avellino-Padova, da domani biglietti in vendita Mille posti, nessun accredito, niente prelazione per gli abbonati, ma sconti per la Fidelity Card

Da domani, a partire dalle ore 10, saranno in vendita i biglietti per accedere allo stadio "Partenio-Lombardi" e assistere al match Avellino-Padova, valido per il ritorno della semifinale promozione e in programma mercoledì alle 17.30.

"La società si è adoperata per garantire il diritto di prelazione per i tifosi fidelizzati. Per questioni puramente tecniche non è stato possibile adottare tale metodo ma, per premiare tutti coloro che hanno dimostrato fedeltà, attaccamento e supporto ai colori biancoverdi in questa stagione, l’US Avellino 1912 ha assicurato una forte scontistica ai possessori di Fidelity Card (sia essa “Gold” o “Silver”). - si legge nella nota del club biancoverde - La società, inoltre, ci tiene a puntualizzare che visto l’esigua capienza (soltanto 1000 posti) non omaggerà accrediti e che per aggiudicarsi il ticket valido per l’accesso alla gara bisognerà esclusivamente acquistarlo".

I prezzi dei biglietti

Curva Sud

Possessori di Fidelity Card: 12 euro

Prezzo intero: 18 euro

Tribuna Montevergine Laterale

Possessori di Fidelity Card: 20 euro

Prezzo intero: 28 euro

Tribuna Montevergine Centrale

Possessori di Fidelity Card: 35 euro

Prezzo intero: 50 euro

Le disposizioni per il match - "I possessori della 1912 dovranno obbligatoriamente presentare al varco d’ingresso il biglietto e la stessa tessera per assistere al match. Va specificato che il biglietto ridotto è valido soltanto per il singolo possessore di fidelity card. La società dopo aver ottenuto dalla Lega l’autorizzazione per l’apertura del settore riservato ai diversamente abili ha deciso di omaggiare il gruppo dei “Biancoverdi insuper…ABILI” di 20 accessi. Si invitano i tifosi che si recheranno allo stadio di munirsi di autocertificazione e di rispettare le norme stilate dalla società per contrastare il contagio da coronavirus. In seguito alla riunione del G.O.S. sono state stabilite le seguenti disposizioni. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 15,30. I possessori dei tagliandi di Curva Sud sono tenuti a presentarsi ai varchi di ingresso, rispetto all’orario di inizio gara, secondo il seguente scaglionamento: dal posto n° 1 al n° 200 dalle ore 15.30 alle 16.00; dal posto n° 201 al n° 400 dalle ore 16.00 alle 16.30; dal posto n° 401 al n° 605 dalle ore 16.30 ad inizio gara. I possessori dei tagliandi di Tribuna Montevergine sono tenuti a presentarsi ai varchi di ingresso, rispetto all’orario di inizio gara, secondo il seguente scaglionamento: Settore A e B dalle ore 15.30 alle 16.00; Settore D e E dalle ore 16.00 alle 16.30; Settore C dalle ore 16.30 ad inizio gara".