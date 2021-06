Il Foggia punta su un clamoroso ritorno, l'Avellino ritroverà Zeman Zemanlandia atto IV per i satanelli nel nuovo corso de

Il Foggia riabbraccia Zdenek Zeman. Il boemo è il nuovo allenatore dei satanelli. "Zemanlandia" atto IV, quindi, per la società rossonera, ripartita con Nicola Canonico, neo-presidente del club, che ha raggiunto il tecnico di Praga in compagnia di Maria Assunta Pintus per l'accordo e la prima foto ufficiale, pubblicata sui canali ufficiali della società.

Zeman torna a Foggia, dove ha già vissuto tre parentesi condivise con Pasquale Casillo nel 1986/1987, dal 1989 al 1994 e nel 2010/2011. In particolare, la seconda fu ribattezzata "Zemalandia" per la qualità del gioco espresso in massima serie con tanti atleti lanciati ai massimi livelli del calcio italiano. Gli ultimi rumors presentano anche il potenziale accordo con Giuseppe Pavone in rossonero e, quindi, con il direttore sportivo della Juve Stabia che sarebbe pronto a salutare Castellammare per fare ritorno a Foggia.

L'Avellino ritroverà Zeman da avversario. Il tecnico ha allenato i lupi nel 2003/2004 con Pavone ds e Casillo patron del club irpino, retrocesso in Serie C con il penultimo posto in Cadetteria.

Foto: pagina ufficiale Facebook Calcio Foggia 1920