Avellino, un altro ex nel girone C: Novellino a Castellammare Il tecnico di Montemarano ripartirà dalla Juve Stabia dopo un anno di stop

Ultimi dettagli per l'iter relativo all'iscrizione al campionato, tipico per il periodo, e percorso naturale per il club biancoverde verso la nuova stagione. L'Avellino guarda al mercato e Francesco Bombagi resta il nome forte nelle idee del direttore sportivo, Salvatore Di Somma, per garantirsi il jolly utile nel 4-3-1-2. Difesa a 4: questa è la prospettiva di Piero Braglia per la seconda stagione all'ombra del Partenio: Julian Illanes è stato protagonista nel pacchetto difensivo a 3, ma potrebbe comunque restare in Irpinia. L'argentino ha vissuto la stagione 2020/2021 tra il ChievoVerona e l'Avellino: prima parte di campionato in stand-by, seconda da leader con la maglia biancoverde, come già accaduto in precedenza, nel 2019/2020. Illanes è rientrato alla Fiorentina dopo l'accordo del prestito e potrebbe ricrearsi la situazione già vissuta nelle precedenti sessioni di mercato. Il club viola sembra orientato a rinnovare la formula del titolo temporaneo per il difensore e Avellino è nuovamente in pole nel caso di un prestito in C.

Nel frattempo, l'Avellino dovrebbe ritrovare un altro ex da avversario nella prossima stagione. La Juve Stabia affiderà la panchina a Walter Novellino. Il tecnico di Montemarano si legherà al club di Castellammare con un contratto annuale. Novellino è reduce da un anno di d'attesa dopo l'esperienza nel 2019 al Catania: il girone C di Serie C presenterà un altro big delle panchine italiane.