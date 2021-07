Avellino, mercoledì il primo test. Domenica amichevole a Campobasso Doppia seduta e sguardo al reparto avanzato con i movimenti in entrata e in uscita

Terzo giorno di ritiro per l'Avellino con Piero Braglia che ha diviso in due il gruppo. Nella mattinata, tanto lavoro in palestra. La squadra ha calcato il manto erboso di Roccaraso nel pomeriggio: sforzo fisico, poi testa agli aspetti tecnico-tattici e ai dettagli di mercato con l'attesa legata al reparto avanzato, da rimodulare verso la nuova stagione. Si avvicina la prima amichevole, in programma mercoledì (calcio d'inizio alle 17.30) contro la formazione Primavera del Napoli. Domenica sarà secondo test, con calcio d'inizio alle 16.30, allo stadio “Nuovo Romagnoli” contro il Campobasso, neopromosso in Serie C e per l'Avellino c'è, dietro l'angolo, l'accelerazione per i movimenti relativi all'attacco sin in entrata che in uscita.

Il ritorno di Marcello Trotta e Gigi Castaldo: attesa diversa e rientri possibili all'ombra del Partenio per i due attaccanti. Diminuisce la distanza tra la richiesta del Frosinone e l'offerta dell'Avellino per Trotta, anche perché il profilo di Marius Andrei Mocanu sembra assumere un ruolo chiave nella trattativa tra i due club. Castaldo può risultare come l'elemento, già vincente, in grado di garantire lo step di crescita a tutto il gruppo, non solo in attacco. Claudiu Micovschi resta ad un passo: il jolly offensivo vuole tornare ad Avellino, in Serie C accetterebbe solo la piazza irpina e attende solo l'ultimo passaggio, l'ok degli agenti per il trasferimento dal Genoa in prestito.