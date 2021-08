Avellino, Kanoute e Plescia già in forma campionato. Mercato, fari sulla Serie B Santaniello resta ai margini del progetto, una pretendente si ritira dalla corsa per l'attaccante

La quiete prima della tempesta. Ultime ore di riposo prima di tuffarsi a capofitto nella stagione 2021/2022, ormai alle porte. Dal 29 agosto si inizierà a fare sul serio e per l'Avellino è arrivato il momento di piazzare gli ultimi colpi di mercato. I biancoverdi riprenderanno ad allenarsi a partire da martedì. Ieri, prima del “rompete le righe” ordinato da mister Piero Braglia, test in famiglia al “Partenio-Lombardi”. Sono emerse indicazioni importanti in merito alla condizione del collettivo e dei singoli: Carriero, e i neo-acquisti Kanoute e Plescia, quest'ultimo in grande spolvero sotto il profilo realizzativo, sono già in forma campionato; più indietro Maniero, che si conferma un diesel per quanto riguarda il raggiungimento dell'ideale stato fisico. Resta ai margini del progetto Santaniello, entrato solo nelle battute finali e in attesa di trovare una sistemazione. A tal proposito, il Teramo si è chiamato fuori dalla corsa per l'attaccante. Si attende l'arrivo di Micovschi (sarà ingaggiato a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita al Genoa) ed è caccia al prestito di un calciatore in grado di fare la differenze. Bocche cucite, ma i fari sono puntati sulla Serie B.