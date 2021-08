Avellino-Micovschi, ci siamo: sarà accordo pluriennale Il sistema tattico può cambiare ulteriormente garantendo a Braglia più soluzioni

Nelle prossime ore sarà posta la parola fine sulla lunga telenovela dell'estate biancoverde. L'Avellino sta per definire gli ultimi dettagli per l'accordo con Claudiu Micovschi, pronto al ritorno in Irpinia sin dai primi giorni della sessione di calciomercato. Il jolly offensivo romeno, classe '99, tornerà all'ombra del Partenio e potrebbe essere a disposizione di Piero Braglia già per il primo allenamento della settimana, in programma domani, dopo i due giorni di riposo programmati per il Ferragosto da parte dello staff tecnico irpino. Sempre nella giornata di domani ci sarà l'incontro tra la dirigenza dell'Avellino e gli agenti di Micovschi per trovare l'ultimo passo, quello cruciale, per sbloccare una trattativa lunghissima e ormai verso l'esito positivo.

Il nativo di Oradea è legato al Genoa con un contratto che scade il 30 giugno 2023. Il calciatore sarà ceduto a titolo definitivo e gratuito al club del presidente Angelo Antonio D'Agostino, ma alla società rossoblu sarà garantita una percentuale sulla potenziale cessione successiva. La versatilità di Micovschi, per il quale è pronto un contratto pluriennale, permetterà alla rosa biancoverde l'ulteriore novità nella batteria dei trequartisti dopo l'arrivo di Mamadou Kanoute e nello scenario di mercato si conferma il profilo di Alessio Curcio, di proprietà del Foggia. Con l'idea dell'ingresso del classe '90 l'Avellino potrebbe ruotare anche sul 4-2-3-1. Sta nascendo, di fatto, un Avellino da più soluzioni. Con gli arrivi è fronte aperto anche alle uscite: ai lupi piace Gianluca Clemente, terzino destro, classe '96, di proprietà della Pro Vercelli. Può nascere l'intesa tra le due società con Simone Ciancio nella trattativa. Per l'esterno ligure può essere l'occasione di avvicinarsi a casa (la famiglia vive ad Alessandria).