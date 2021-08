Avellino, stretta finale per Micovschi. A un passo un cessione Il rumeno è pronto a mettersi in viaggio per l'Irpinia. Chi viene e chi va: tutto fatto per un addio

È la settimana di Claudiu Micovschi all'Avellino. In giornata è in programma l'incontro risolutivo tra gli agenti del calciatore e il direttore sportivo Di Somma. Il Genoa ha prodotto gli incartamenti necessari per cedere a titolo gratuito l'esterno offensivo alla società biancoverde dopo aver raggiunto un gentleman agreement per quanto riguarda una percentuale sulla futura rivendita, che il club irpino verserà nelle casse di quello ligure.

Il lungo tira e molla legato alle commissioni sta per essere risolto venendosi incontro. Micovschi corona così il suo fermo desiderio, manifestato in prima persona già alla fine dello scorso mese di giugno, di tornare a giocare all'ombra del Partenio mantenendo la parola data proprio a Di Somma (in Serie C solo l'Avellino, ndr) quando il suo entourage congelò l'accordo per attendere offerte dalla Serie B e in attesa di vedersi corrisposto quanto richiesto. Domani, o al massimo giovedì prossimo, il primo allenamento della sua nuova avventura con l'Avellino, che si appresta a blindarlo con un contratto pluriennale aggiungendolo al parco di tesserati di proprietà.

Una rosa patrimonializzata da cui si appresta a uscire Mirko Miceli. Fornito il proprio gradimento alla destinazione Virtus Francavilla, l'ormai ex capitano dei lupi ha atteso affinché la differenza tra domanda e offerta per il suo ingaggio fosse ridotta. Il momento dei saluti è arrivato, si vocifera con un incentivo all'esodo.