Avellino, ecco orari e date delle prime tre giornate di campionato Serie C 2021/2022, la Lega Pro ha reso noto il programma dei primi turni: ecco quando giocano i lupi

La Lega Pro ha reso noto anticipi, posticipi e orari di gioco delle prime tre giornate di campionato nei gironi A, B e C. L'Avellino esordirà il prossimo 29 agosto, al “Partenio-Lombardi”, contro il neo-promosso Campobasso, con calcio d'inizio alle 20,30. Primo appuntamento fuori casa sempre alle 20,30, ma di sabato: il 4 settembre sarà il momento di tornare in campo per Juve Stabia – Avellino. Domenica 12 settembre la seconda gara interna stagionale: alle 20,30 i biancoverdi sfideranno il Latina.

Di seguito, il riepilogo del programma delle prime tre giornate nel girone C di Serie C.

Prima giornata di andata - sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 agosto 2021

Avellino - Campobasso. domenica (ore 20,30).

Catanzaro - Virtus Francavilla, domenica (ore 20,30).

Fidelis Andria - Juve Stabia, domenica (ore 20,30).

Monopoli - Catania, sabato (ore 20,30).

Monterosi Tuscia - Foggia, sabato (ore 20,30).

Paganese - ACR Messina, sabato (ore 20,30).

Palermo - Latina, domenica (ore 20,30).

Potenza - Bari, lunedì (ore 21).

Taranto - Turris, domenica (ore 20,30).

Vibonese - Picerno, domenica (ore 20,30).