Avellino, Santaniello ai saluti: corsa a 5 per l'attaccante Possibile incentivo all'esodo per l'attaccante, che piace molto anche a due neo-promosse

Nelle prossime quarantotto ore potrebbero decidersi il futuro di Emanuele Santaniello. Per l'attaccante sono in corsa Picerno, Reggiana, Turris, ma nelle ultime ore anche Campobasso e Monterosi stanno provando a rientrare nel lotto delle pretendenti. L'ostacolo più grande da superare, per tutte le società, preso atto della ferma volontà dell'Avellino di cedere a titolo definitivo il calciatore, è quello dell'ingaggio. La scorsa estate, Santaniello approdo in Irpinia da svincolato, sottoscrivendo un biennale da 100mila euro a stagione. Una cifra di tutto rispetto, fuori budget o pari a un consistente investimento per molti club di Lega Pro. Finora, le trattative sono state condotte con richieste di partecipazione al pagamento del compenso da parte della società biancoverde, che non è voluta scendere a compromessi attendendo le battute finali del mercato per puntare sulla necessità delle pretendenti per stringere i tempi. Possibile, però, un incentivo all'esodo per sbloccare l'impasse. secondo una formula che si vocifera possa essere stata la chiave anche per colmare la differenza tra domanda e offerta per il sì di Miceli alla Virtus Francavilla. Il Monterosi, che ha già innestato tra le proprie file altri due ex biancoverdi, ovvero Rocchi e Adamo, è la squadra che più di tutte ha dimostrato di volere Santaniello e gli garantirebbe un posto da titolare inamovibile. Molto farà, però, anche il progetto e le ambizioni e, in tal senso, Reggiana e Turris potrebbero essere un passo avanti. Santaniello ai saluti, è il momento della stretta finale. E occhio pure alle possibili destinazioni a sorpresa.