Nuovo Stadio Partenio Lombardi, altro passo in avanti: i dettagli Procede l'iter burocratico, ecco i prossimi step

In attesa di svelare i dettagli della campagna abbonamenti 2021/2022, che dovrebbe essere presentata domenica prossima, a margine di un test amichevole ed in concomitanza con la nuova prima maglia ufficiale, si torna a parlare del “Partenio-Lombardi”, che, nelle intenzioni, dovrebbe vivere la sua ultima stagione per cedere il passo alla costruzione del nuovo stadio. In tal senso, vanno registrati passi in avanti per quanto riguarda il complesso iter burocratico. Si è conclusa la Conferenza dei Servizi, che ha espresso parere positivo da parte di tutti i partecipanti al progetto per la nascita dell'impianto sportivo, presentato lo scorso 24 aprile. In archivio quattro sedute, tutti gli enti chiamati ad intervenire hanno dato il proprio ok. Dalla Conferenza dei Servizi, in attesa del responso del settore finanze, che si è affidato ad una consulenza di un professionista esterno, il professore Fabio Amatucci, si passa al Consiglio Comunale, chiamato a sancirne la pubblica utilità. Un passo in avanti in un percorso che resta lungo e con tante insidie da superare, quello per la realizzazione della struttura ideata dall'architetto Gino Zavanella.