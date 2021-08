Avellino, risoluzione consensuale con un centrocampista Quarta operazione in uscita della giornata per il club biancoverde

L'Avellino sfoltisce la rosa in maniera consistente definendo la quarta operazione in uscita della giornata. Raggiunto l'accordo con il Teramo per la cessione in prestito di Bernardotto (ha rinnovato sino al 2024); siglate le intese per il passaggio, a titolo definitivo, di Miceli alla Virtus Francavilla e Santaniello alla Turris, la società irpina ha risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il centrocampista Marco Silvestri. Il classe '99, da cui la scorsa estate si era ripartiti con Laezza, passato alla Reggiana, dovrebbe accasarsi tra le file della Viterbese. Saluta dopo un infortunio a un ginocchio che lo ha stoppato nel suo momento migliore, nella stagione 2019/2020, ed un'annata agonistica, quella scorsa, decisamente anonima. Marco Silvestri si è fatto comunque apprezzare per la sua professionalità e la sua grande educazione: "La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera" si legge nella nota con cui il club irpino ha comunicato la fine della sua avventura in biancoverde.