Novellino: "L'Avellino? Costruito per fare un grandissimo campionato" Il tecnico della Juve Stabia: "Il calendario ha riservato uno scherzo facendoci subito incrociare"

La Juve Stabia è attesa dall'esordio stagionale in gara ufficiale, in programma domani, alle 21, al “Menti”, contro il neo-promosso ACR Messina. Primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, antipasto di campionato, che per le vespe inizierà col botto. Dopo la trasferta sul campo dalla Fidelis Andria, la prima casalinga. Sarà subito derby con l'Avellino e non sarà una partita come le altre per Walter Alfredo Novellino: “Lo scherzo del calendario? Mi aspettavo questa domanda (ride, ndr). È importante pensare a una partita per volta, ma è chiaro che la partita con l'Avellino, alla seconda giornata, ci metterà di fronte a una squadra costruita per fare un grandissimo campionato. Noi, nel nostro piccolo, dobbiamo raggiungere un traguardo importante, che è quello di lanciare tanti giovani che abbiamo inserito in rosa. Gli daremo la possibilità di farsi conoscere, senza dimenticare che abbiamo necessità di fare risultati disputando un buon campionato” ha commentato Monzon in conferenza stampa. Un tuffo nel passato che sta per concretizzarsi, ma al fischio finale non ci sarà spazio per l'amarcord. Domani lo staff biancoverde visionerà con particolare attenzione la gara delle vespe.