Serie C, è l'ora di scaldare i motori: ecco la griglia di partenza del girone C Otto giorni all'inizio del campionato, 10 alla fine del calciomercato: il girone C sta per partire

Solo otto giorni e scatterà il semaforo verde; solo otto giorni e sarà il momento di pigiare forte sull'acceleratore, di ridurre al minimo le frenate per ritrovarsi a braccia alzate quando, dopo i 38 giri di pista previsti, sarà sventolata la bandiera a scacchi sul virtuale Gran Premio di Serie C formato 2021/2022. Sono dieci, invece, i giorni per potenziare i motori grazie a qualche ritocco dal mercato: non un dettaglio. Ma, intanto, con gran parte delle rose già formate, si possono già ipotizzare le prime gerarchie; ci si può iniziare a sbilanciare, seppur al netto delle sorprese che non si possono ovviamente escludere così come il verificarsi di fattori imponderabili, che, soprattutto nel girone C, hanno spesso stravolto previsioni e pronostici.

Ecco, allora, l'immancabile griglia di partenza precampionato stilata da Ottopagine.it.

Prima fila: Catanzaro, Bari, Avellino, Palermo.

Seconda fila: Juve Stabia, Virtus Francavilla, Turris, Foggia.

Terza fila: ACR Messina, Catania, Monopoli, Potenza.

Quarta fila: Campobasso, Monterosi, Vibonese, Paganese.

Quinta fila: Latina, Fidelis Andria, Taranto, Picerno.

