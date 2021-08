Avellino, col Sorrento possibili prove di formazione senza i 3 squalificati Intanto, da Foggia (2-0 alla Paganese in Coppa) possibile segnale rispetto al futuro di Curcio

Domenica di gala per l'Avellino. Al “Partenio-Lombardi” è in arrivo un pomeriggio denso di appuntamenti. Alle 17 verrà presentata la nuova prima maglia ufficiale e saranno svelati i dettagli della campagna abbonamenti. A seguire, con calcio d'inizio alle 18,30, l'amichevole con il Sorrento di mister Renato Cioffi. Non sarà un'amichevole come le altre perché scoccherà l'ora di riabbracciare i tifosi, che, rigorosamente muniti di green pass, dopo aver acquistato uno dei biglietti per assistere all'evento con capienza limitata, potranno tornare ad applaudire dal vivo i propri beniamini.

A una settimana dall'inizio del campionato, in attesa degli ultimi puntelli dal mercato, sarà il momento delle prove generali di modulo e formazione. In tal senso, non è da escludere che l'undici iniziale possa essere disegnato senza Dossena, Aloi e Maniero, che salteranno la prima partita per squalifica. Sbraga, Kanoute (con l'arretramento di Carriero dalla trequarti a centrocampo) e Plescia scaldano i motori. E a proposito di mercato. I tifosi sperano che ci sia una sorpresa proprio questo pomeriggio; che il modello chiamato a svelare la tenuta integralmente verde della divisa da gioco possa essere un neo-acquisto: magari Micovschi, inseguito per tutta l'estate e che entro domani dovrebbe tornare, finalmente, in Irpinia.

Si allontana, invece, Curcio, che ieri sera, allo “Zaccheria”, è stato titolare e capitano del Foggia nel 2-0 rifilato dai satanelli alla Paganese nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. Non c'è ancora l'accordo sul rinnovo del contratto, non un dettaglio, ma Zeman ha lanciato un segnale piuttosto chiaro in merito al ruolo che intende cucire addosso al calciatore.