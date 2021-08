Avellino, ecco l'avversario nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C I biancoverdi affronteranno una squadra che l'ha spuntata dopo i calci di rigore

L'Avellino sfiderà l'Ancona Matelica nel secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C. Appuntamento (orario da definire) il prossimo 15 settembre, al “Partenio-Lombardi”. I marchigiani, rivelazione degli scorsi playoff, hanno superato il Montevarchi dopo i calci di rigore. Il match si era concluso sul risultato di 1-1 dopo i tempi regolamentari: nel primo tempo, reti di Rolfini e Barranca. Il risultato finale ha premiato i padroni di casa, che l'hanno spuntata per 4-3 dopo i rigori grazie anche alle parate dell'ex portiere della Casertana, Avella. Decisivi gli errori dal dischetto, per i toscani, di Amatucci, Martinelli e Bassano. Al termine del secondo tempo supplementari, allo scadere della seconda frazione, da segnalare un rigore sbagliato di Moretti.

Il tabellino.

Ancona Matelica – Montevarchi 4-3 (1-1 d.t.s.)

Marcatori: pt 21’ Rolfini, 37’ Barranca.

Ancona Matelica (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti (3' st Vrioni), Iotti, Di Renzo (47' st Maurizi); D’Eramo (27' st Sabattini), Papa (27' st Bianconi), Delcarro (27' st Iannoni); Rolfini (24' st Faggioli), Moretti, Sereni. All.: Colavitto.

Montevarchi (3-4-2-1): Giusti; Bassano, Tozzuolo, Martinelli; Lischi, Mercati, Amatucci, Casiello (1' sts Senzamici); Barranca (31' st Rinaldi), Jallow (36' st Lunghi); Gambale (4' pts Occhiolini) All.: Malotti.

Arbitro: Zucchetti della sezione di Foligno.

Note: Sequenza rigori: Lischi (M) gol; Iotti (AM) fuori; Amatucci (M) traversa; Maurizii (AM) gol; Martinelli (M) parato; Sereni (AM) gol; Mercati (M) gol; Faggioli (AM) gol; Bassano (M) fuori. Moretti sbaglia un rigore al 15' sts. Espulso Giusti per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Tozzuolo, Gambale e Vrioni per gioco falloso. Angoli: 5-9. Recupero: pt 1’, st 5’. Spettatori: 807 (di cui 15 ospiti).