Avellino, nuova maglia e della campagna abbonamenti: su il sipario Al "Partenio-Lombardi" pomeriggio denso di appuntamenti

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombardi" la presentazione della nuova prima magia ufficiale e della campagna abbonamenti dell'U.S. Avellino 1912: rileggi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

La presentazione della campagna abbonamenti

Ore 18 - Giù il sipario. Le square si riscaldano. Sta per iniziare Avellino - Sorrento. Nessuna sorpresa sul fronte neo-acquisti.

Ore 17:55 - Riepilogo del coso degli abbonamenti: Curva Sud a 140 euro; Tribuna Terminio: 260 euro; Tribuna Montevergine Laterale: 380 euro.

Ore 17:53 - I prezzi: l'accesso in Curva Sud, per chi si abbona, costerà a 7,70 euro a partita. Gli over 70 e gli under 12 potranno accedere a pacchetti di sconti, pagando 5,50 euro a partita in Curva Sud. In Tribuna Terminio un abbonato enterà con 14,40 euro a partita; under e over 70 12,20 euro. In Montevergine Laterale 21,11 euro a partita, ridotti a 18,80. Per la prima partita la prevendita partirà il 24 agosto alle 15, solo per i possessori della tessera 1912. Da mercoledì 25 agosto alle 15 vendita libera: Curva Sud 10 euro, Tribuna Terminio 15 euro, Tribuna Montevergine Laterale: 30 euro. Un po' di vociare in Tribuna Montevergine.

Ore 17:52 - Ancora Festa: "Ripartiamo dal costo della fidelity card, che costerà solo 20 euro, 10 per i possessori della tessera "1912". Con la fidelity card si può accedere a uno sconto del 10 per cento per i prodotti dello store e una prelazione sull'acquisto dei biglietti, che durerà un giorno intero a partire dalla prima giornata di campionato. Siamo l'unica società che ha avuto il coraggio di far partire la campagna abbonamenti. Noi partiamo, convinti di avere tifosi che ci sosterranno".

Ore 17:50 - Andrea Festa: "Stay with U.S. è un invito a riabbracciarci, non vedevamo l'ora di riavere i tifosi sugli spalti, di rompere questo silenzio assordante. Grazie a tutti coloro che in questi mesi, interminabili, ci hanno seguito da lontano".

La presentazione della nuova prima maglia ufficiale

Ore 17:48 - Forte e i portieri indossano una divisa integralmente rossa. Andrea Festa saluta e ringrazia gli sponsor. Si passa alla presentazione della campagna abbonamenti.

Ore 17:43 - Parola al responsabile Magma, Luca Fierro, che ha ideato le maglie: "Storia, passione e tradizione sono le parole chiave scelte per sviluppare la maglia. Il tessuto è lo stesso dello scorso anno, la grammatura è leggermente più pesante". Arriva in Tribuna Montevergine il presidente Angelo Antonio D'Agostino.

Ore 17:40 - Fanno il loro ingresso in campo i calciatori dell'Avellino. Ed ecco la nuova maglia: fascia centrale verde, maniche e inserti laterali interamente bianchi, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. La maglia rievoca quella indossata nella stagione 1974/1975 e 1984/1985 sulla falsariga delle maglie abitualmente indossate dagli olandesi dell'Ajax.

Ore 17:38 - Si inizia. Concude il collega Pellegrino Marciano, chiamato al centro del campo il responsabile dell'area marketing, Andrea Festa. Gli altoparlanti intonano "Yellow Submarine" tra gli applausi dei tifosi.

Ore 17:35 - L'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, a colloquio con un gruppo di tifosi in un clima disteso.

Ore 17:30 - L'attesa è finita. Sta per iniziare l'evento "Stay with U.S." al "Partenio-Lombardi". Circa 400 persone sugli spalti nel pomeriggio del ritorno dei tifosi allo stadio, rigorosamente muniti di green pass.

Ore 17:20 - Sorrento in campo per una ricognizione in vista dell'amichevole delle 18,30. Intanto, cresce l'attesa per l'inizio dell'evento "Stay with U.S." con un chiaro riferimento alla Unione Sportiva.

Ore 17 - Irrigatori in azione al "Partenio-Lombardi" dove tra poco il pomeriggio di gala dell'Avellino inizierà con la presentazione della nuova maglia ufficiale. Già svelate, nelle scorse settimane, la seconda e terza maglia: bianca con sfumature verdi sulle spalle e grigia con fascia centrale nera. Qualche difficoltà nell'ingresso sugli spalti dei tifosi con i cancelli aperti dopo la formazione di una coda con qualche fatica a mantenere il distanziamento fisico.