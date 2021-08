Avellino, nuova campagna abbonamenti: ecco i costi e tutti i dettagli Il primo settembre prenderà il via la sottoscrizione delle tessere stagionali

Ecco "Stay with U.S., resta con noi sempre e comunque", la nuova campagna abbonamenti dell'U.S. Avellino 1912 per la tagione 2021/2022. I dettagli:

"Dal 1 Settembre 2021 al via la campagna abbonamenti.

Un’unica tessera, un insieme di vantaggi! È questo lo spirito con cui parte il programma “Stay With U.S.”dell’U.S. Avellino 1912.

Fidelity Card

In continuità con le scelte fatte la scorsa stagione e per andare in contro a coloro i quali sono lontani da Avellino o a chi, per scelta, non verrà allo stadio, anche quest’anno ci sarà la possibilità di acquistare la tessera di fidelizzazione.

Contributo Intero – € 20,00

Contributo ridotto (per i possessori della 1912) – €10,00

Non sarà soltanto un modo per dimostrare fedeltà al club, attraverso la “Stay With U.S.” si avrà la possibilità di accedere ad una serie di vantaggi che la società ha pensato per i propri sostenitori.

Sconto del 10% su tutti gli acquisti presso l’Official Store

Prelazione sulla vendita dei biglietti per le gare casalinghe

Iniziative dedicate nel corso della stagione 2021/2022

La sottoscrizione della Fidelity Card è necessaria per poter procedere all’acquisto dell’abbonamento valido per 18 gare interne dell’U.S. Avellino 1912 stagione 2021/2022, in quanto quest’ultimo verrà caricato sullo stesso supporto fisico.

Per sottoscrivere la “Stay With U.S.” basterà recarsi al botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, presso l’Official Store, online sul sito https://www.ticketone.it/events/sport-56/ e presso tutti i rivenditori autorizzati TicketOne a partire dal 1 settembre 2021

La campagna fidelity, unitamente alla vendita degli abbonamenti, partirà il 1 settembre 2021.

Abbonamenti

Varranno per l’intero campionato 2021/2022 con un titolo d’accesso valido per 18 partite.

Sono state previste due tipologie di abbonamento ridotto:

Under 12 (per i nati a partire dal 01/01/2009)

Over 70 (per i nati fino al 31/12/1951)

Di seguito il costo degli abbonamenti:

Curva Sud

Intero € 140,00 (€ 7,70 a partita)

Ridotto € 100,00 (€ 5,50 a partita)

Tribuna Terminio

Intero € 260,00 (€ 14,40 a partita)

Ridotto € 220,00 (€ 12,20 a partita)

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 380,00 (€ 21,11 a partita)

Ridotto € 340,00 (€ 18,80 a partita)"