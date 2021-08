DIRETTA / Avellino - Sorrento, cronaca testuale in tempo reale Al "Partenio-Lombardi" l'ultima amichevole precampionato stagionale dei biancoverdi

Dal "Partenio-Lombardi" Avellino - Sorrento, ultima amichevole precampionato dei biancoverdi: segui la cronaca tesuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Avellino - Sorrento 0-0 (5').

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Silvestri, Sbraga, Tito; Mastalli, De Francesco, D'Angelo; Carriero, Kanouté; Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Aloi, Gagliano, Dossena, Bove, Messina, Maniero, Matera, Capone, Mignanelli. All.: Braglia.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Cesarano, La Monica, Cacace, Calabrese; Acampora, De Marco, Mezavilla; Cassata, Selvaggio, Liccardi. A disp.: Volzone, Falanga, Manco, Spina, Mansi, Virgilio, Di Lorenzo, Procida, Guidoni. All.: Cioffi.

Arbito: Grasso della sezione di Ariano. Assistenti: Piedipalumbo della sezione di Torre Annunziata e Cesarano di Castellammare di Stabia.

Primo tempo

1' - Partiti.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Partenio-Lombardi" dove è tutto pronto per il calcio d'inizio di Avellino - Sorrento, ultima amichevole precampionato dei biancoverdi, che domenica prossima (ore 20,30) esordiranno tra le mura amiche contro il Campobasso. Il calcio torna a riappropriarsi dei tifosi, seppur in numero ridotto. Quattrocento tifosi in Tribuna Montevergine, acclamati Braglia e DI Somma. I lupi provano il 4-3-2-1 senza Dossena, Aloi e Maniero, che saranno squalificati alla prima giornata.