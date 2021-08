Micovschi è dell'Avellino: primo allenamento al Partenio-Lombardi Fumata bianca e da Roma, dopo il rientro dalla Romania, il viaggio verso il Partenio-Lombardi

Claudiu Micovschi è ad Avellino e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento agli ordini di Piero Braglia. Il jolly offensivo romeno è tornato in Irpinia. Il nativo di Oradea ha atteso in Romania lo sviluppo della trattativa. Rientrato a Roma nelle scorse ore, al segnale di fumata bianca per la trattativa, ha viaggiato direzione Avellino per iniziare tra pochi minuti la sua seconda avventura in all'ombra del Partenio.

Il Genoa cederà Micovschi a titolo definitivo e gratuito all'Avellino e ha garantito gli ultimi passi per superare l'impasse sulle commissioni che si registrava da giorni tra l'entourage del calciatore e il club presieduto da Angelo Antonio D'Agostino. In caso di futura cessione del classe '99 da parte dei biancoverdi la società ligure avrà, però, una percentuale sulla vendita. Tra l'Avellino e Micovschi sarà accordo pluriennale. Braglia potrà contare su un esterno offensivo in grado di garantire il piede invertito (Micovschi sinistro da esterno destro, Mamadou Kanoute destro da esterno sinistro) con le due punte centrali, Riccardo Maniero e Vincenzo Plescia. Nel frattempo, è contatto diretto tra l'Avellino e gli agenti di Luigi Silvestri per il rinnovo del difensore centrale in biancoverde.