Avellino, ecco la numerazione ufficiale aggiornata agli ultimi acquisti Micovschi non potrà indossare di nuovo la 19, ora di Maniero: le possibili scelte del rumeno

Con gli arrivi dei neo-acquisti l'Avellino ha aggiornato la sua numerazione ufficiale. Gagliano ha preso la numero 9, Bove il 16, Kanoutè ha ereditato il 7 da Bernardotto. Micovschi dovrà certamente rinunciare alla 19 avuta nella sua prima esperienza all'ombra del Partenio e ora saldamente sulle spalle di Maniero. Liberi il 6, lasciato da Miceli, 14, il 26 e occhio anche all'ambito 10 di De Francesco, che resta l'ultimo dei calciatori attualmente in rosa a cui trovare una sistemazione, salvo partenza in prestito di Capone (17) o Messina (18). Viceversa il rumeno dovrà optare per un numero dal 30 al 99, escluso il 33 di Mignanelli.

Avellino, la numerazione ufficiale aggiornata al 24 agosto 2021 - 1 Pane, 2 Rizzo, 3 Tito, 4 Aloi, 5 Sbraga, 7 Kanoute, 8 Mastalli, 9 Gagliano, 10 De Francesco, 11 Plescia, 12 Pizzella, 13 Dossena, 16 Bove, 17 Capone, 18 Messina, 19 Maniero, 20 Carriero, 21 Matera, 22 Forte, 23 Ciancio, 24 Scognamiglio, 27 D’Angelo, 28 L. Silvestri, 33 Mignanelli, xx Micovschi.