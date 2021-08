Avellino-Campobasso, tifosi irpini e ospiti: ecco il dato sui biglietti venduti Aggiornamento dal botteghino del "Partenio-Lombardi" in vista del match in programma domenica

Sono poco più di 900 i biglietti ancora disponibili per assistere dal vivo ad Avellino – Campobasso, valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Il dato aggiornato, dai botteghini del “Partenio-Lombardi”, a ormai poche ore dal match con i molisani in programma domenica alle 20,30, è di circa 2400 titoli di ingresso emessi. Tra questi vanno conteggiati 150 (su 250) acquistati dalla tifoseria ospite, che non vede l'ora di godersi il ritorno tra i professionisti a distanza di 32 anni. Come ormai noto, la Tribuna Terminio è sold-out, è stato il primo settore dello stadio a essere completamente saturato in termini di richieste. La Curva Sud, che in genere è il primo spicchio a essere riempito, offre ancora possibilità di accesso, dato che gli ultras hanno annunciato forfait per la ferma volontà di tornare solo quando sarà possibile tifare come sempre, a prescindere dalla libertà di introdurre sciarpe, bandiere e striscioni autorizzati come previsto dal decalogo diffuso dalla società irpina, nella giornata di ieri. Posti ancora in vendita pure in Tribuna Montevergine Laterale. Il tutto esaurito rispetto alla capienza limitata a 3300 unità, per le limitazioni imposte dalla normativa anti Covid-19, è, comunque, verosimile tenendo conto della classica impennata che si registra nel giorno della partita.