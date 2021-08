Avellino - Campobasso, la probabile formazione dei molisani Un solo indisponibile per il tecnico Cudini. L'irpino Rossetti dovrebbe partire dalla panchina

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico del Campobasso, Mirko Cudini, per la gara in trasferta in programma domani (ore 20,30) al “Partenio-Lombardi”, contro l'Avellino, valida per la prima giornata del girone C di Serie C. Un solo assente: si tratta di una vecchia conoscenza irpina, il centrocampista ex Lanuesi Ladu, infortunato. Il tecnico dei molisani non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita per motivi prettamente organizzativi. I rossoblù giocheranno con il 4-3-3. In attacco Parigi dovrebbe essere preferito all'irpino Rossetti (originario di Mirabella Eclano).

L'elenco dei 24 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1 Rcicchini, 12 Zamarion, 22 Coco.

Difensori: 2 Sbardella, 6 Dalmazzi, 3 Vanzan, 13 Martino, 30 Magri, 5 Menna, 23 Fabbriani, 11 Pace.

Centrocampisti: 18 Candellori, 16 Tenkorang, 7 Bontà, 20 Ciocca, 19 Giunta, 4 Nacci.

Attaccanti: 17 De Biase, 99 Parigi, 10 Emmausso, 9 Rossetti, 14 Di Francesco, 37 Vitali, 21 Liguori.

La probabile formazione.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Nacci, Giunta, Candellori; Liguori, Parigi, Emmausso. A disp.: Zamarion, Magri, Sbardella, Pace, Martino, Ciocca, Bontà, Tenkorang, De Biase, Di Francesco, Vitali, Rossetti. All.: Cudini.