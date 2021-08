Avellino, l'ex Di Paolantonio tornerà da avversario Contratto triennale. Con lui anche un bomber di origini irpine

L'ex centrocampista dell'Avellino, Alessandro Di Paolantonio, tornerà al “Partenio-Lombardi” da avversario con la maglia del neo-promosso Monterosi Tuscia. Di Paolantonio, che era svincolato dopo la retrocessione in Serie D dell'Arezzo, tra le cui file si era accasato dopo la fine dell'esperienza pluriennale con la maglia biancoverde, ha firmato un contratto triennale. Tra le file del club laziale si è accasato anche l'attaccante di origini irpini Rocco Costantino, acquistato dal Modena. Pure per lui vincolo di durata triennale. La matricola viterbese, che fu una delle avversarie dell'Avellino nella cavalcata trionfale conclusa con la promozione in Serie C, dopo lo spareggio a Rieti con il Lanusei, al termine della stagione 2018/2019, è alla prima esperienza in assoluto tra i professionisti e punta a stupire, ma, soprattutto, a conquistare una salvezza tranquilla per porre le basi di un futuro ambizioso. All'ombra del Partenio sarà, dunque, amarcord con il regista teramano che tornerà per schierarsi dall'altra parte del campo.