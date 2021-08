Braglia: "C'è potenziale, c'è qualità. Dobbiamo solo stare zitti e lavorare" Avellino - Campobasso 1-1, il tecnico ha parlato anche delle condizioni di Scognamiglio

Avellino - Campobasso 1-1, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Il Campobasso è partito forte e ci ha messo in difficoltà nei primi 20 minuti. C'è da mettere in conto che con calciatori forti fisicamente c'è da pagare dazio in termini di brillantezza, soprattutto nelle prime gare. Alla lunga abbiamo avuto buone occasioni, siamo stati sfortunati colpendo due pali e una traversa, ma anche poco lucidi, come nella circostanza del tiro alto di Gagliano. Anche chi è entrato ci ha dato una grande mano. Nel secondo tempo i ragazzi mi sono piaciuti. Bisogna lavorare, migliorarsi, cercare di partire con un piglio diverso. Kanoute ha fatto bene, anche Mastalli, ma deve imparare a cambiare più gioco e a inserirsi meno. Abbiamo un potenziale largamente inespresso e le carte in regola per giocare bene ed essere competitivi. Dobbiamo solo stare zitti e darci da fare. Scognamiglio? Ha un problema a una caviglia, speriamo non sia nulla di grave perché ha bisogno di giocare e trasmette sicurezza alla squadra”. Il tecnico dei biancoverdi non lesina parole d'elogio ai tifosi, che hanno applaudito la squadra a fine gara: “Sotto il profilo dell'impegno abbiamo dato tutto e fa piacere che i nostro supporter lo abbiano riconosciuto. Sappiamo che dobbiamo migliorare in tanti aspetti. Non vogliamo deludere loro e noi stessi. La squadra ha qualità, fantasia”.