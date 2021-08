Cudini: "Il rigore per l'Avellino non c'era, ma il pari è il risultato giusto" Avellino - Campobasso 1-1, l'allenatore dei molisani ha parlato anche del suo ritorno al Partenio

Avellino – Campobasso 1-1, il commento del tecnico dei rossoblù, Mirko Cudini: “L'amichevole giocata lo scorso primo agosto stasera contava davvero poco o nulla. Quando scendi in campo per una partita di campionato cambia tutto, c'è una tensione diversa. Adesso contano i punti e averne portato uno a casa ci rende felici. Non è mai facile venire via da Avellino con un risultato positivo. Il rigore concesso all'Avellino è dubbio, non credo ci fosse, ma va anche detto che hanno colpito tre legni. Il pareggio è il risultato giusto. L'Avellino? Una squadra strutturata e con una mentalità precisa, di chi è abituato a vincere e costruito per farlo. Noi puntiamo e punteremo forte su freschezza e voglia di emergere. Il nostro viaggio sarà questo. Dobbiamo viaggiare sulle ali dell'entusiasmo e farci valere in ogni campo con uno spirito intraprendente e sbarazzino. Il ritorno al Partenio? Ho provato un'ottima sensazione. Qui, da calciatore, mi son trovato bene ed è stato speciale tornarci da allenatore”.