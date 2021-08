Micovschi: "La telenovela per il mio ritorno? Mai avuto dubbi" Avellino - Campobasso 1-1, il cursore di fascia mancina ha parlato della lunga trattativa estiva

Avellino – Campobasso 1-1, il commento dell'esterno d'attacco dei biancoverdi, Claudiu Micovschi: “L'esordio, personale e della squadra, lo reputo positivo. Sul risultato finale hanno pesato, ovviamente, la traversa e i due pali che abbiamo colpito. Non dobbiamo fare altro che continuare a lavorare sulle cose che il mister ci chiede. Ora pensiamo alla Juve Stabia. Le mie condizioni? Non sono ancora al 100 per cento, ho spiegato qual è stato il mio percorso precampionato al mister e gli ho detto che mi reputo al 70 per cento della forma fisica ideale. Darò tutto per questa maglia. La telenovela per il mio ritorno? Innanzitutto, ringrazio i tifosi per i messaggi che mi hanno inviato. Sono contentissimo di essere di nuovo qui. Quando ho finito la stagione con la Reggina mi ha immediatamente chiamato Di Somma, gli ho promesso che in Serie C avrei accettato solo questa destinazione e gli ho chiesto di chiamare il Genoa per raggiungere un accordo. Da subito non ho mai avuto dubbi in merito al desiderio e alla volontà di tornare a giocare con l'Avellino. Tornare a calpestare il rettangolo di gioco del Partenio e rivedere i tifosi dell'Avellino è stata un'emozione unica. Mi mancava il loro calore e sono felice di averli rivisti, finalmente allo stadio”.