Avellino - Campobasso 1-1, le pagelle Kanoute zittisce gli scettici, Bove in difficoltà. Poche sufficienze

Avellino (3-4-2-1)

Forte 6: Risponde sempre presente quando chiamato in causa. Incolpevole sulla rasoiata angola di Di Francesco.

Silvestri 6: Una certezza nella retroguardia biancoverde.

Sbraga 5.5: Con Scognamiglio fuori per infortunio perde le giuste distanze e ritarda, fatalmente, l'uscita su Di Francesco, che ha tutto il tempo per prendere la mira e armare il destro vincente.

Bove 5: Gambe evidentemente pesanti, in ritardo di condizione. Incassa un giallo e la sua prestazione diventa inevitabilmente condizionata dall'ammonizione (1' st Scognamiglio 6: Fin quando resta in campo si conferma un punto di riferimento in grado di dare sicurezza e affidabilità all'intero reparto; 26' st Micovschi 5.5: Non è al top, si sapeva e si vede. Sul finire della partita gli manca un pizzico di cattiveria per l'incornata con cui potrebbe regalare l'intera posta in palio).

Ciancio 6: Fa il suo, come sempre. Pericoloso con una bella botta che non inquadra lo specchio della porta.

Mastalli 5: Gioca più da mezzala che da metronomo, non facendo emergere tutta la sua qualità (10' st De Francesco 5.5: Con le valigie in mano, non riesce a entrare nel vivo della manovra).

D’Angelo 6: Glaciale dal dischetto a margine di una partita piuttosto anonima.

Mignanelli 5.5: Si accende poco, in fase di spinta e soffre la vivacità dei dirimpettai. Un palo gli nega la gioia del gol. Poco reattivo dopo la traversa colpita da Kanoute (10' st Tito 5.5: Prova a incrementare la spinta sulla corsia di competenza, ma il suo mancino educato non produce pennellate degne di nota).

Carriero 5.5: Subisce fallo da rigore, ma l'arbitro lascia correre. Prova un sinistro a giro largo sul fondo. Adattato sulla trequarti, non riesce a trovare lo spazio per una botta delle sue dalla distanza.

Kanoute 7: Il migliore per distacco. Corsa, improvvise e pericolose soluzioni al tiro. Si guadagna il rigore del pareggio. Sottovalutato al suo arrivo in Irpinia, si farà valere.

Plescia 5.5: Fa a sportellate, si rendere pericoloso di testa ed è sfortunato nel tentativo di tap-in sul palo colto da Mignanelli (26' st Gagliano 5: Spara alto da posizione favorevole).

Braglia 5.5: Bove è la sorpresa che non lo ripaga. Davvero troppo presto per processi e giudizi senza tre calciatori chiave come Dossena, Aloi e Maniero a disposizione e l'ultimo acquisto di mercato da operare.

Campobasso (4-3-3): Raccichini 6; Fabriani 6.5, Menna 6, Dalmazzi 5.5, Vanzan 6; Bontà 6 (48' st Nacci sv), Giunta 6 (18' st Tenkorang 6), Candellori 5.5; Liguori 6.5 (29' st Vitali 6), Rossetti 5.5 (29' st Parigi sv), Emmausso 5 (18' st Di Francesco 6.5). All. Cudini 7.

Arbitro: Caldera della sezione di Como 5. Assistenti: Catani della sezione di Fermo 5 e Zezza della sezione di Ostia Lido 5.