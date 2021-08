Calciomercato Avellino, a un passo un altro rinforzo per l'attacco In arrivo un brevilineo in prestito dalla Serie B: ecco chi gli farà posto in lista

L'Avellino è vicino a Francesco Golfo. Il Parma ha pronti i documenti per cedere in prestito l'esterno offensivo ai biancoverdi e attende solo il definitivo via libera da parte del direttore sportivo Salvatore Di Somma e dell'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, per perfezionare l'operazione in uscita, supervisionata da Alessandro Lucarelli. Trattativa avanzata con i ducali, che, salvo colpi di scena, sarà chiusa all'Hotel Sheraton di Milano, sede in cui tutti gli addetti ai lavori sono al lavoro per le ultime ore di mercato. Braglia sarebbe così accontentato per quanto riguarda il calciatore in grado di rappresentare più di una semplice alternativa a Micovschi e Kanoute, oltre a poter fungere, all'occorrenza, da trequartista andando a completare la batteria di calciatori in grado di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e innalzare il tasso di qualità per quanto riguarda la rapidità di esecuzione e la precisione dell'ultimo passaggio. Un metro e sessantacinque d'altezza, brevilineo dal baricentro basso, nella scorsa stagione Golfo ha giocato 28 partite (25 in campionato, una nei playoff e 2 in Coppa Italia) con la maglia di Juve Stabia e Catania tra le cui file era stato girato a titolo temporaneo. A liberare il posto in lista per l'arrivo di Golfo sarà Antonio Messina, in procinto di accasarsi in prestito al Picerno. Si cerca una sistemazione a De Francesco. Nel caso in cui dovesse partire l'Avellino potrebbe definire un'ulteriore entrata.