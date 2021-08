Avellino, ecco quanti abbonamenti saranno in vendita Sarà possibile aderire da domani e sino all'8 settembre 2021: tutti i dettagli

La campagna abbonamenti dell'Avellino prenderà il via da domani. Da questo pomeriggio è, invece, possibile la fidelity card (obbligatoria) online. Saranno 1413 le tessere stagionali in vendita, anche alla luce dell'evolzuone degli scenari della situazione pandemica. Ci sarà una settimana di tempo, da domani, per aderire. Di seguito tutti i dettagli.

Il comunicato

Stay With U.S. Vicini ai lupi, sempre!

L’Us Avellino 1912, alla luce di quanto accaduto in Sicilia con il passaggio da area bianca ad area gialla e, considerano l’andamento nazionale della curva epidemiologica Covid-19, ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi che intenderanno sottoscrivere l’abbonamento il 25% della capienza attuale dello Stadio Partenio – Lombardi, per garantire ed assicurare il posto a quanti acquisteranno il titolo d’accesso anche in caso di variazione dello scenario di rischio in Regione Campania.

Di conseguenza, gli abbonamenti disponibili, per settore, saranno come di seguito riportati:

Tribuna Terminio – 100 posti

Tribuna Montevergine Laterale – 188 posti

Curva Sud – 1.125 posti

Per un totale di 1.413 abbonamenti a disposizione dei tifosi da mercoledì 1 settembre 2021 a mercoledì 8 settembre 2021.

La novità riguarda i possessori della fidelity card 1912 (stagione 2020/2021). Per questi ultimi ci sarà €10 di sconto sugli abbonamenti.

Di seguito il costo degli abbonamenti:

Curva Sud

Intero € 140,00 (€ 7,70 a partita)

Ridotto € 100,00 (€ 5,50 a partita)

Tribuna Terminio

Intero € 260,00 (€ 14,40 a partita)

Ridotto € 220,00 (€ 12,20 a partita)

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 380,00 (€ 21,11 a partita)

Ridotto € 340,00 (€ 18,80 a partita)

Per i possessori della 1912

Curva Sud

Intero € 130,00

Ridotto € 90,00

Tribuna Terminio

Intero € 250,00

Ridotto € 210,00

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 370,00

Ridotto €330,00

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a partire da Mercoledì 1 Settembre.

Potranno essere acquistati online sul sito http://sport.ticketone.it/ , presso l’official store e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Per quanto riguarda, invece, la nuova fidelity card “Stay With U.S.” vista l’importante partecipazione alla prima partita di campionato, il club ha deciso che, anziché 20€, costerà per TUTTI coloro i quali vorranno sottoscriverla soli 10€ .

Una decisione presa per andare incontro alle esigenze manifestate dei tifosi che, vivendo all’estero, in altre zone dell’Italia o che per scelte personali, non saranno fisicamente allo Stadio Partenio – Lombardi ma hanno espresso, in maniera diretta o indiretta, la volontà di sostenere, sempre e comunque, la propria squadra del cuore.

La campagna fidelity partirà esclusivamente online sul sito http://sport.ticketone.it/ dalle ore 15:00 di lunedì 30 agosto. Da mercoledì 1 settembre sarà possibile sottoscriverla fisicamente presso la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi e l’official store di Via Cannaviello.

Si ricorda che la sottoscrizione della Fidelity Card è NECESSARIA per poter procedere all’acquisto dell’abbonamento valido per 18 gare interne dell’U.S. Avellino 1912 stagione 2021/2022, in quanto quest’ultimo verrà caricato sullo stesso supporto fisico.

Per coloro i quali intendono sottoscrivere sia Fidelity che abbonamento, si specifica che dopo aver completato la procedura per acquistare la “Stay With U.S.” prima di ottenerla e poter procedere all’acquisto ed al contestuale caricamento dell’abbonamento sulla stessa occorre un tempo di attesa di circa 20 minuti per la verifica dei dati inseriti.

Pertanto si consiglia, visti i posti limitati a disposizione ed al fine di evitare assembramenti e snellire le tempistiche, di procedere alla sottoscrizione della fidelity card online sul sito http://sport.ticketone.it/ in maniera tale da recarsi al botteghino direttamente per acquistare l’abbonamento.