Avellino, test con la Nocerina verso la sfida con la Juve Stabia Appuntamento alle 17: prove tecniche nel giorno dell'arrivo di Di Gaudio

È il giorno del test con la Nocerina per l'Avellino, che ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Di Gaudio nella rosa a disposizione di Piero Braglia. È il colpo di fine mercato che garantisce l'ulteriore soluzione e la crescita per tecnica ed impatto emotivo al reparto offensivo. Accordo su base biennale tra l'Avellino e Di Gaudio, protagonista nel balzo dalla C2 alla A del Carpi e promosso in massima serie anche con il Parma e l'Hellas Verona: numeri importanti e percorso di livello assoluto per la terza serie. A partire dalle 17 saranno prove tecniche con la Nocerina, al Partenio-Lombardi, verso il derby con la Juve Stabia dell'ex Walter Alfredo Novellino, in programma al “Menti” sabato alle 20.30. Le vespe hanno raggiunto l'accordo con l'Alessandria per il trasferimento, a titolo temporaneo, di Umberto Eusepi. Nel frattempo, è scattata la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022. Ecco le immagini dal botteghino dell'impianto sportivo avellinese con i tifosi in attesa di sottoscrivere la tessera.