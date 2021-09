Avellino, ecco Di Gaudio: 3-0 nel test con la Nocerina Messina, Silvestri e Carriero a segno nell'amichevole. Lavoro differenziato per il fantasista

Vittoria nel test amichevole contro la Nocerina per l'Avellino. Finale di 3-0 per la squadra biancoverde. Undici titolare con Pane tra i pali per il 4-3-3 con Rizzo, Bove, Dossena e Tito in difesa, Aloi, De Francesco e Matera in mediana e il trio offensivo composto da Micovschi, Maniero e Messina. Braglia non può contare su Plescia, indisponibile. La prima frazione del test si chiude con il risultato di 0-0 e con l'Avellino costretto a sostituire Maniero per infortunio sul finale del primo intervallo. I biancoverdi accelerano nella ripresa e il colpo di testa di Messina, su cross di Aloi, regala il vantaggio ai lupi al 58'. Al 60' Braglia rivoluziona l'undici e al 71' arriva il raddoppio dei lupi: colpo di testa di Silvestri sul corner battuto da Mignanelli. All'85' ci pensa Carriero a realizzare il tris irpino. Risultato di 3-0 nei novanta minuti con i molossi e primo contatto con la realtà biancoverde per Antonio Di Gaudio: visite mediche e lavoro differenziato per il fantasista palermitano.